15.05.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Спрос на рабочие профессии и налог на мажоров. Как меняется рынок труда»

В современном российском рынке труда происходят значительные изменения, связанные как с социально-экономическими инициативами, так и с изменением спроса на профессиональные кадры. В рамках обсуждения актуальных тенденций эксперты отмечают рост потребности в рабочих специальностях: по данным ВШЭ, в апреле спрос на сотрудников в этой сфере увеличился на 17%, достигнув 2,6 миллиона человек. Это свидетельствует о необходимости пересмотра образовательных программ и государственной политики в области трудоустройства.

В связи с чем в Госдуме рассматривается законопроект о сокращении количества платных мест в вузах на популярных направлениях, таких как юриспруденция и экономика. Инициаторы считают, что молодежь делает «неправильный выбор», игнорируя инженерные и рабочие профессии. Закон предполагает ограничение популярности этих направлений с целью стимулировать абитуриентов выбирать более востребованные специальности, где существует острая потребность в специалистах.

В свою очередь эксперты также предлагают новые меры по налогообложению неработающих граждан, так, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов предложил взимать подоходный налог с тех, кто официально не работает, но получает доходы — рантье, детей состоятельных родителей, иждивенцев и домохозяек. Он подчеркнул, что такие граждане пользуются социальными благами, не делая взносов в бюджет, что вызывает необходимость пересмотра системы налогообложения.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как много рабочий специальностей сегодня нуждаются в кадрах?

Почему молодежь стремиться в гуманитарные профессии и стоит ли их сокращать?

Можно ли управлять профессиональными предпочтениями молодёжи через запреты?

Чем может обернуться для компаний и экономики появление «вынужденных специалистов»?

Каким должен быть подход к профориентации, чтобы люди действительно хотели идти в рабочие и технические профессии?

Как бизнес может повлиять на то, чтобы инженерные и прикладные профессии стали не только нужными, но и желанными?

Стоит ли законодательно вводить налог на «безработных»?

Участники пресс-конференции:

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман;

Специалист в направлении HR, ведущий российский эксперт в области управления организациями, соавтор проекта Правительства Москвы «Мои документы — мой искренний сервис» Максим Недякин;

HR эксперт, клинический психолог Екатерина Стацевич.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

