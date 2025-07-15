17.07.2024 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Жара и усиленный контроль. Как обезопасить себя и детей на водоемах»
После холодного июня Москва и Центральная Россия столкнулись с аномальной жарой, столбики термометров достигают +30... +36°C. В связи с установившейся жаркой погодой в столице увеличено количество патрулей на акватории Москвы-реки и городских водоемах. За 7 и 10 июля было спасено в общей сложности десять человек. Городские власти призывают москвичей выбирать для купания только оборудованные пляжи, не заплывать за оградительные буйки и внимательно следить за детьми во время отдыха у воды.
- Сколько водоемов сегодня официально открыты для купания?
- Какая работа ведется в местах, запрещенных для купания? Какие предусмотрены наказания для нарушителей?
- Каковы на сегодняшний день правила поведения на водных объектах?
- Как родителям уберечь детей на водоемах?
- Чем опасны «не рекомендованные» водоемы?
- Как работают спасательные отряды на объектах купания Москвы?
- Какие меры нужно предпринимать во время внештатной ситуации на воде?
- Какие опасности подстерегают граждан в жару?
- Сколько можно находится под открытыми солнечными лучами взрослым и детям?
Участники пресс-конференции:
- Начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по г. Москве – Владимир Викторович Черепков;
- Заведующий отделением опухолей кожи НМИЦ онкологии им Н. Н. Блохина Минздрава России Игорь Вячеславович Самойленко.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8