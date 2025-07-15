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Жара и усиленный контроль. Как обезопасить себя и детей на водоемах

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Начало конференции

14:00

17 июля 2025

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

+7 903 594 54 37

17.07.2024 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Жара и усиленный контроль. Как обезопасить себя и детей на водоемах»

После холодного июня Москва и Центральная Россия столкнулись с аномальной жарой, столбики термометров достигают +30... +36°C. В связи с установившейся жаркой погодой в столице увеличено количество патрулей на акватории Москвы-реки и городских водоемах. За 7 и 10 июля было спасено в общей сложности десять человек. Городские власти призывают москвичей выбирать для купания только оборудованные пляжи, не заплывать за оградительные буйки и внимательно следить за детьми во время отдыха у воды.

  • Сколько водоемов сегодня официально открыты для купания?
  • Какая работа ведется в местах, запрещенных для купания? Какие предусмотрены наказания для нарушителей?
  • Каковы на сегодняшний день правила поведения на водных объектах?
  • Как родителям уберечь детей на водоемах?
  • Чем опасны «не рекомендованные» водоемы?
  • Как работают спасательные отряды на объектах купания Москвы?
  • Какие меры нужно предпринимать во время внештатной ситуации на воде?
  • Какие опасности подстерегают граждан в жару?
  • Сколько можно находится под открытыми солнечными лучами взрослым и детям?

Участники пресс-конференции:

  • Начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по г. Москве – Владимир Викторович Черепков;
  • Заведующий отделением опухолей кожи НМИЦ онкологии им Н. Н. Блохина Минздрава России Игорь Вячеславович Самойленко.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына

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