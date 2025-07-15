17.07.2024 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Жара и усиленный контроль. Как обезопасить себя и детей на водоемах»

После холодного июня Москва и Центральная Россия столкнулись с аномальной жарой, столбики термометров достигают +30... +36°C. В связи с установившейся жаркой погодой в столице увеличено количество патрулей на акватории Москвы-реки и городских водоемах. За 7 и 10 июля было спасено в общей сложности десять человек. Городские власти призывают москвичей выбирать для купания только оборудованные пляжи, не заплывать за оградительные буйки и внимательно следить за детьми во время отдыха у воды.

Сколько водоемов сегодня официально открыты для купания?

Какая работа ведется в местах, запрещенных для купания? Какие предусмотрены наказания для нарушителей?

Каковы на сегодняшний день правила поведения на водных объектах?

Как родителям уберечь детей на водоемах?

Чем опасны «не рекомендованные» водоемы?

Как работают спасательные отряды на объектах купания Москвы?

Какие меры нужно предпринимать во время внештатной ситуации на воде?

Какие опасности подстерегают граждан в жару?

Сколько можно находится под открытыми солнечными лучами взрослым и детям?

Участники пресс-конференции:

Начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по г. Москве – Владимир Викторович Черепков;

Заведующий отделением опухолей кожи НМИЦ онкологии им Н. Н. Блохина Минздрава России Игорь Вячеславович Самойленко.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



