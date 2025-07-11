14.07.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Два миллиона за квадратный метр: Как меняется рынок недвижимости?»

Стоимость квадратного метра в новостройках в мегаполисах России превысила 1 млн руб. Речь идет об итоговой цене уже с учетом всех ипотечных выплат. Такая ситуация наблюдается в 10 из 16 городов-миллионников. В Москве показатель оценивают уже в 2 млн рублей.



При этом законодатели планируют в 2026 году запретить оформлять семейную ипотеку не по месту регистрации. Минфин уже поддержал данную инициативу. В свою очередь депутат Госдумы Сергей Миронов призвал выдавать россиянам с детьми беспроцентный кредит на приобретение квартиры или дома, так как, по его словам, основным препятствием к рождению детей в российских семьях является отсутствие жилья, которое многие не могут себе позволить даже по льготной ипотеке.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:



2 млн за квадратный метр. Как изменился спрос на ипотеку?

Как много граждан сегодня не могут выплатить свои ипотечные обязательства?

Может ли появится беспроцентный кредит для молодых семей?

Как ипотека связана с демографией?

Как изменились цены на недвижимость в 2025 году?

Почему ипотека стала недоступной даже в регионах?

Какие льготные программы ипотеки сегодня существуют?

Какие последствия такой высокой % ставки могут быть для застройщиков?

Когда ожидать снижение стоимости жилья?

Участники пресс-конференции:

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева;

Эксперт российской гильдии риелторов, налоговый консультант в сделках с недвижимостью Наталья Пенькова;

Приглашены к участию:

Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:







