«Что касается возможности получить образование в частных вузах… Да, есть среди них и хорошие. Но если вы идете в вуз чисто за бумажкой, вы должны иметь в виду, что на эту самую бумажку будут смотреть далеко не все работодатели, и очень не долго. Как в старинном анекдоте: бьют не по паспорту, а по морде. Так что не выбирайте дипломостроительный факультет, даже если он предлагает свои услуги за смешные гроши», - сказал собеседник НСН.

Он также призвал перестроить систему образования так, чтобы студентов учили работать и руками, и головой.

«Отдаленная перспектива показывает, что у нас профессии, где надо действовать и головой, и руками, еще очень долго будут востребованы гораздо больше, чем те, где нужны только руки и только голова. И мы уже должны нацеливать на это систему образованию», - подчеркнул депутат.

Ранее руководитель Центра языков и культуры народов России РГСУ Ольга Артеменко заявила НСН, что искусственный интеллект (ИИ) в перспективе может изменить подходы к обучению и заменить учителей по ряду предметов.

