В России больше половины выпускников вузов работают не по специальности
Более 30% выпускников российских университетов работают даже не по профилю, сказал в пресс-центре НСН Максим Недякин.
Общество подпитывает культ того, что человек обязан получить диплом университета, заявил в пресс-центре НСН специалист в направлении HR, ведущий российский эксперт в области управления организациями, соавтор проекта Правительства Москвы «Мои документы — мой искренний сервис» Максим Недякин.
«В России более половины выпускников работают не по той специальности, которую они получали. Более 30% выпускников работают даже не по профилю. Кто-то идет в вуз просто за корочкой, учебному заведению приятно, когда ему платят. По итогу этот человек выходит на рынок труда и становится никому не нужным. Мы сами подпитываем культ того, что человеку нужно четыре-пять и более лет потратить на то, чтобы получить бумажку, которую, быть может, он ничего в жизни не достанет из красивой папочки», - сказал собеседник НСН.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила в эфире НСН, что если человек хочет стать юристом или экономистом, он должен стать лучшим в этой сфере, ведь профессионалы нужны всегда.
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