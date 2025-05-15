Эксперт: До 80% работников не хотят брать на себя ответственность

Около 80% сотрудников просто находятся на работе, не принося результата, сказал НСН Максим Недякин.

Люди выгорают не от переизбытка работы, а от отсутствия в ней смысла, сказал в пресс-центре НСН специалист в направлении HR, ведущий российский эксперт в области управления организациями, соавтор проекта Правительства Москвы «Мои документы — мой искренний сервис» Максим Недякин.

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«Дефицит ответственности – это очень большой и очень плохой тренд сегодня. Я бы поставил его проблемой номер один. Если говорить о вовлеченности, антивовлеченности людей, про выгорание – это очень связанные понятия. Без вовлеченности невозможна эффективность. Обратная сторона – абсентеизм, когда человек вроде физически присутствует на рабочем месте, но не дает никакого результата. Этот показатель достигает 80%, на самом деле. До 80% человек, присутствуя на работе, на самом деле отсутствует. Это связано с тем, насколько работник готов брать ответственность на себя: он может об этом говорить, но этого не делать. А выгорание – это не усталость человека, а потеря смысла. Лучший способ выгореть – это не много работать, а делать много бессмысленной работы. Получается, человек ходит на работу, но он не вкладывается, не берет на себя ответственность, не реализуется, и в итоге выгорает», - сказал собеседник НСН.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил в пресс-центре НСН, что иллюзия отсутствия ответственности привлекает молодежь к гуманитарным специальностям.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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