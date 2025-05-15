Многозадачность и бессмысленность работы вызывают выгорание
Существует 12 стадий выгорания, рано или поздно наступает момент, когда выгорающий сам себе помочь уже не может, сказала в пресс-центре НСН Екатерина Стацевич.
Признаками выгорания являются растущая конфликтность, ошибки и срывы сроков, рассказала в пресс-центре НСН HR-эксперт, клинический психолог Екатерина Стацевич.
«Есть два типа выгорания. Первый – от бессмысленности работы. Второй – истощение, когда человек должен быть многозадачным, все время переключаться на разные задачи (а это очень модно!), его постоянно выдергивают из стабильного контекста. Нужно регулярно проводить опросы сотрудников, потому что сами сотрудники выгорают постепенно и незаметно для себя. Первый признак – когда начинает нарастать раздражительность, когда все раздражает. Коллеги могут заметить, что человек становится более конфликтным, начинает нарушать сроки и обязательства: кто-то теряет смысл, а кто-то просто начинает забывать от истощения. Сам человек в этот момент скорее всего чем-то очень недоволен и не думает, что это его выгорание. Есть 12 стадий выгорания, и руководители должны об этом знать. Есть момент, когда выгорающий сам себе помочь уже не может», - сказала собеседница НСН.
Ранее специалист в направлении HR, ведущий российский эксперт в области управления организациями, соавтор проекта Правительства Москвы «Мои документы — мой искренний сервис» Максим Недякин заявил в пресс-центре НСН, что люди выгорают не от переизбытка работы, а от отсутствия в ней смысла.
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