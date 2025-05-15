«Работодатели требуют навыки»: В России заявили о кризисе высшего образования

Академическое образование в некоторых областях сильно запаздывает, потому что изучает тот опыт, которому уже десятилетия, сказал в пресс-центре НСН Максим Недякин.

Современное высшее образование дает все меньше и меньше, работодатели больше заинтересованы в навыках соискателя, заявил в пресс-центре НСН специалист в направлении HR, ведущий российский эксперт в области управления организациями, соавтор проекта Правительства Москвы «Мои документы — мой искренний сервис» Максим Недякин.

Депутат Госдумы Бессараб: 38% выпускников вузов не востребованы
«Сокращение мест - не запрет идти в условные юристы. Если человек хочет, пусть идет, но выдерживает конкурс. Сегодня высшее образование дает все меньше и меньше. На западе, например, в объявлениях о поиске работников перестают прописывать требования об образовании и начинают указывать необходимые навыки - то, что человек должен уметь. Это происходит из-за того, что академическое образование в некоторых областях (кроме медицины и технических специальностей) запаздывает, потому что изучает тот опыт, которому уже десятилетия», - рассказал собеседник НСН.

Ранее Недякин рассказал НСН, что более 30% выпускников российских вузов работают даже не по профилю.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ОбразованиеВысшее ОбразованиеСтудентыРаботаТрудоустройство

Горячие новости

Все новости

партнеры