HR-эксперт назвала учебу лучшим способом против выгорания

HR-эксперт, клинический психолог Екатерина Стацевич рассказала НСН, что 40% россиян называют себя выгорающими.

HR-эксперт, клинический психолог Екатерина Стацевич в пресс-центре НСН заявила, что на российском рынке труда 67% вакансий относятся к рабочим специальностям.

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«По данным службы занятости, более 67% вакансий - рабочие вакансии. Востребованность таких специальностей показана рынком труда. Люди, обращающиеся к психологам и коучам, зачастую имеют несколько высших образований. Принцип учебы длиною в жизнь будет сохраняться. Учеба - один из лучших способов антивыгорания, которое является чумой XXI века. К слову, 40% россиян называют себя выгорающими», - сказала собеседница НСН.

Ранее специалист в направлении HR, ведущий российский эксперт в области управления организациями, соавтор проекта Правительства Москвы «Мои документы — мой искренний сервис» Максим Недякин рассказал в пресс-центре НСН, что общество подпитывает культ того, что человек обязан получить диплом университета.

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