HR-эксперт назвала учебу лучшим способом против выгорания
HR-эксперт, клинический психолог Екатерина Стацевич рассказала НСН, что 40% россиян называют себя выгорающими.
HR-эксперт, клинический психолог Екатерина Стацевич в пресс-центре НСН заявила, что на российском рынке труда 67% вакансий относятся к рабочим специальностям.
«По данным службы занятости, более 67% вакансий - рабочие вакансии. Востребованность таких специальностей показана рынком труда. Люди, обращающиеся к психологам и коучам, зачастую имеют несколько высших образований. Принцип учебы длиною в жизнь будет сохраняться. Учеба - один из лучших способов антивыгорания, которое является чумой XXI века. К слову, 40% россиян называют себя выгорающими», - сказала собеседница НСН.
Ранее специалист в направлении HR, ведущий российский эксперт в области управления организациями, соавтор проекта Правительства Москвы «Мои документы — мой искренний сервис» Максим Недякин рассказал в пресс-центре НСН, что общество подпитывает культ того, что человек обязан получить диплом университета.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стартовали съемки сериала «Трудно быть богом»
- Футболист махачкалинского «Динамо» Зинович уйдет из клуба ради службы в армии
- Лавров назвал Зеленского жалким человеком
- Новая волна COVID-19 началась в Азии
- Эрдоган в ходе переговоров с Зеленским призовет к прекращению огня
- ВСУ нанесли удар по храму в Теткино Курской области
- Выставка Брюллова в Русском музее стала самой посещаемой в стране за пять лет
- «Нечего замораживать»: Захарова высказалась об отношениях России с Польшей
- Зеленский прилетел в Анкару
- NASA нашла тайную заброшенную военную базу США подо льдами Гренландии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru