Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов ранее заявил, что домохозяек нужно обязать платить налоги государству. По мнению эксперта, ряд категорий граждан не приносят пользы государственному бюджету. К ним относятся домохозяйки, дети богатых родителей, иждивенцы и рантье.

«Домохозяйки - оплот здоровой демографии. Введение налога для домохозяек - автогол со стороны государства, потому что демография от такой меры точно не улучшится», - сказала собеседница НСН.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил в эфире НСН, что предложение о налогах для домохозяек или так называемых «мажоров» являются странными и не имеют отношения к развитию экономики.

