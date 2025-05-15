HR-эксперт выступила против инициативы облагать домохозяек налогом

Введение налога для домохозяек приведет к ухудшению демографии, сказала в пресс-центре НСН Екатерина Стацевич.

HR-эксперт, клинический психолог Екатерина Стацевич в пресс-центре НСН назвала идею введения налога для домохозяек автоголом со стороны государства.

«Кухонная дискуссия!»: Депутат Кирьянов назвал странной идею налога для домохозяек

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов ранее заявил, что домохозяек нужно обязать платить налоги государству. По мнению эксперта, ряд категорий граждан не приносят пользы государственному бюджету. К ним относятся домохозяйки, дети богатых родителей, иждивенцы и рантье.

«Домохозяйки - оплот здоровой демографии. Введение налога для домохозяек - автогол со стороны государства, потому что демография от такой меры точно не улучшится», - сказала собеседница НСН.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил в эфире НСН, что предложение о налогах для домохозяек или так называемых «мажоров» являются странными и не имеют отношения к развитию экономики.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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