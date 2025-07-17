18.07.2025 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Зависимость ХХI века - кредиты и маркетплейсы: Как научиться жить по средствам?»



Впервые с 2019 года просроченная задолженность россиян по потребительским кредитам превысила отметку в 1,5 трлн рублей. Банки фиксируют рекордное ухудшение платежной дисциплины, особенно в сегменте кредитных карт, где число задержек платежей выросло почти в два раза. В начале 2025 года реальные ставки по большинству потребительских кредитов достигали 30−35% годовых. В таких условиях, даже если сумма займа невелика, размер ежемесячного платежа оказывался чрезмерным для бюджета среднестатистической семьи. Так, переплата по трехлетнему кредиту на 1 млн рублей могла превышать 1,5 млн: сумма, сопоставимая с кредитом, взятым с нуля.



Некоторые эксперты связывают это с шопоголизмом и популярностью маркетплейсов, которая стремительно растет. Например, оборот Wildberries в 2024 году увеличился на 60%, превысив 4 трлн рублей. Другая популярная онлайн-площадка, Ozon, также в прошлом году нарастила оборот на 64%, до 2,9 трлн рублей. Новая «эпидемия» в России набирает обороты с каждым месяцем. Будто зомбированные, россиянки стекаются в пункты выдачи заказов за своими новыми туфельками, пылесосами, шторами, шампунями, комплектами из 200 контейнеров для продуктов и разных мелочей.



Участники пресс-конференции:



Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;

Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян;

Бизнес-психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай.



В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:



Какой процент людей подвержен шопоголизму?

Почему на маркетплейсах люди готовы оставлять зарплаты?

Почему миллионы россиян перестали платить по займам?

Возможно ли преодолеть шопоголизм?

Как рассчитывать правильно свой бюджет?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало в 15:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



