Вассерман объяснил популярность гуманитарного образования среди молодежи
В гуманитарной сфере, к сожалению, ответственность за свою работа настолько не очевидна, что многие считают ее вовсе отсутствующей, сказал НСН Анатолий Вассерман.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил в пресс-центре НСН, что иллюзия отсутствия ответственности привлекает молодежь к гуманитарным специальностям.
«В гуманитарные профессии стремятся в основном потому, что работа там считается сравнительно безответственной. В старину была такая традиция: руководитель строительства моста становился под него, когда по нему шли конные фургоны или, в другие времена, первые грузовики. Таким образом он показывал, что полностью отвечает за свою работу. В гуманитарной сфере, к сожалению, ответственность за свою работа настолько не очевидна, что многие считают ее вовсе отсутствующей. И, естественно, стремятся идти работать туда, где можно не отвечать за результаты свой деятельности. Это чаще всего иллюзия: ответственность обычно все равно наступает, хоть и не тогда, и не в той форме, в какой можно было бы ожидать ее изначально. Но эта иллюзия создает этим специальностям огромную популярность», - сказал собеседник НСН.
Ранее специалист в направлении HR, ведущий российский эксперт в области управления организациями, соавтор проекта Правительства Москвы «Мои документы — мой искренний сервис» Максим Недякин рассказал в пресс-центре НСН, что общество подпитывает культ того, что человек обязан получить диплом университета.
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