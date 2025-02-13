17.02.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Смертность выше рождаемости: Как власти собираются восстановить демографию?»

По сообщениям СМИ, в России в 2025 году показатель абсолютного числа рождаемости приблизился к рекордно низкой отметке, которая была зафиксирована в 2000 году, а в Санкт-Петербурге зафиксировали превышение смертности над рождаемостью в 2024 году более чем на 30%, то есть на 10 родившихся приходится 13 умерших. Президент РФ Владимир Путин дал указание правительству разработать и реализовать стратегию, направленную на повышение рождаемости. Повышение демографических показателей объявлено одной из главных целей для государственной политики в текущем году. В Госдуме также предлагают продлить до трех лет оплачиваемый декретный отпуск. Перелома тенденции власти ждут с 2027 года.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Каким образом можно улучшить демографию в России?

Насколько реальна программа декрета на 3 года?

Как сильно изменился возраст деторождения? Чем опасны "старородящие"?

Как много женщин сегодня замораживают свои яйцеклетки?

Насколько эта процедура по карману?

До какого возраста сегодня можно сделать процедуру ЭКО?

Участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ;

; Врач-акушер-гинеколог, репродуктолог клиники репродуктивных технологий "Ecofamily Clinic" Кристина Пришвина;

​​​​​​​Независимый демограф Алексей Ракша ;

; Психолог

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



