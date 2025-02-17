«Уезжают в Москву»: Демограф назвал регионы с самой низкой рождаемостью
Худшая ситуация по рождаемости в Смоленская области, Мордовии, в областях вокруг Москвы, заявил НСН Алексей Ракша.
Области вокруг Москвы – регионы с самой низкой рождаемостью, так как молодежь десятилетиями переезжает в столицу, заявил независимый демограф Алексей Ракша в пресс-центре НСН.
«Очень многое зависит от десятилетий предшествующих, от демографических волн, также ситуация сильно зависит от миграции. Если из региона уезжает молодежь, там цифра числа родившихся будет гораздо меньше. Самая низкая рождаемость у нас в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе. Худшая ситуация – Смоленская область, Мордовия, области вокруг Москвы. Из этих областей десятилетиями молодежь уезжала в ту же Москву, где рожали не больше, просто они попали в ту статистку. Мы не можем повлиять на молодежь, выгнать их из Москвы. Самая высокая рождаемость у нас национальных республиках с традиционным укладом и религиозными традициями – Дагестан, Чечня, Ингушетия, Якутия», - рассказал он.
Демографический кризис в России связан с целым рядом причин, это касается и финансовой стороны вопроса, и здоровья, поэтому к решению проблемы нужно подходить комплексно, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.
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