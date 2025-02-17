«Няни и оплата жилья»: Буцкая о демографических мерах поддержки в регионах

С 2025 года выделены отдельные федеральные бюджеты для демографической поддержки регионов, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.

«Расскажу про «демографическое меню», которое у нас действует в разных регионах России. С 2025 года это действует в 41 регионе. Это регионы с самой низкой рождаемостью, там необходима помощь. Для этих регионов выделены отдельные федеральные бюджеты, которые можно потратить на определенные цели. Это может быть дополнительные деньги при рождении третьего и четвертого ребенка – до 300 тысяч рублей. Это могут быть выплаты до 100 тысяч при постановке на учет. Это могут быть бесплатные няни, которые даются при рождении ребенка для студенческих семей, например. Это даже решение жилищного вопроса, когда при рождении первого ребенка до 50% стоимости арендного жилья оплачивается, при рождении второго и третьего – до 70%», - рассказала она.

Брачный контракт – это не ценность России, такая форма отношений сразу настраивает семью на возможный развод, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.

