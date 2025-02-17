«Няни и оплата жилья»: Буцкая о демографических мерах поддержки в регионах
Татьяна Буцкая в эфире НСН представила «демографическое меню» для 41 региона РФ.
С 2025 года выделены отдельные федеральные бюджеты для демографической поддержки регионов, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.
«Расскажу про «демографическое меню», которое у нас действует в разных регионах России. С 2025 года это действует в 41 регионе. Это регионы с самой низкой рождаемостью, там необходима помощь. Для этих регионов выделены отдельные федеральные бюджеты, которые можно потратить на определенные цели. Это может быть дополнительные деньги при рождении третьего и четвертого ребенка – до 300 тысяч рублей. Это могут быть выплаты до 100 тысяч при постановке на учет. Это могут быть бесплатные няни, которые даются при рождении ребенка для студенческих семей, например. Это даже решение жилищного вопроса, когда при рождении первого ребенка до 50% стоимости арендного жилья оплачивается, при рождении второго и третьего – до 70%», - рассказала она.
Брачный контракт – это не ценность России, такая форма отношений сразу настраивает семью на возможный развод, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Гусев предложил переименовать хостелы в ночлежки
- Россиянам рассказали, как можно сэкономить на коммуналке до 5 тысяч в месяц
- Порошенко заявил о намерении баллотироваться в Европарламент
- Лавров: Президент Сербии подтвердил свое присутствие 9 мая в Москве
- «Автодор» отменил штраф за слишком медленный проезд по трассе М-11 «Нева»
- Финляндия достроит забор на границе с Россией досрочно
- Студента задержали за попытку хищения криптовалюты
- Лавров: О возможности территориальных уступок Украине не может быть и речи
- В кубанском поселке Ильский после атаки БПЛА введут локальный режим ЧС
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 300 военнослужащих и танк Abrams
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru