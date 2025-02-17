Демограф назвал самую эффективную меру для повышения рождаемости

Многие федеральные меры поддержки рождаемости никак не помогают регионам, заявил независимый демограф Алексей Ракша в пресс-центре НСН.

«Я хотел бы похвалить Нижегородскую область, потому что губернатор обещал доплачивать до миллиона рублей за каждого ребенка вне зависимости от возраста родителей и имущественного положения. С 1 июля область будет доплачивать родителям. Это самое мощное событие с 2007 года, будем следить за статистикой области. Еще неплохие меры работают на Ямале – там 500 тысяч рублей за каждого ребенка. На Сахалине доплаты за второго и третьего ребенка доходят до двух миллионов. Больше в регионах ничего не делается толкового. Например, идея платить 300 тысяч за третьего ребенка, если родителям нет 35 лет, не очень эффективна. Так как мужчине в таком случае чаще всего уже точно более 35 лет. В таком случае женщина будет фиктивно разводиться», - рассказал он.

С 2025 года выделены отдельные федеральные бюджеты для демографической поддержки регионов, заявила ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.

