«Финансы и здоровье»: Депутат Буцкая о причинах демографического кризиса в стране

Демографический кризис в России связан с целым рядом причин, это касается и финансовой стороны вопроса, и здоровья, поэтому к решению проблемы нужно подходить комплексно, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.

«Демография – это не дорога или дом, которые можно проложить и построит за год. Это чувства, это касается людей, их жизней. Сразу возникает вопрос, а где растить ребенка, где жить, на что жить. Это касается здоровья женщины и мужчины. А как часто у нас сегодня мужчины обращаются к врачу, если паре не удается забеременеть год? Таких моментов внутри одного демографического вопроса очень много», - рассказала она

По ее словам, сегодня не стоит рассчитывать только на репродуктивную медицину, так как гарантий в таком случае никто не дает.

«Да, у нас сейчас развивается репродуктивная медицина. Но природу не обмануть. В 35 лет яйцеклетка уже старая, как ни крути. В 44 года 98% клеток имеют хромосомную мутацию. И поэтому забеременеть тяжело, а родить здорового ребенка – еще тяжелее. А любые репродуктивные мероприятия – это хирургическое вмешательство, никто не дает гарантий. Поэтому решать демографические проблемы нужно тогда, когда наши демографические часы к этому готовы. А государство будет этому способствовать», - заключила депутат.

В России в 2025 году показатель абсолютного числа рождаемости приблизился к рекордно низкой отметке, которая была зафиксирована в 2000 году, а в Санкт-Петербурге зафиксировали превышение смертности над рождаемостью в 2024 году более чем на 30%, то есть на 10 родившихся приходится 13 умерших.

Президент РФ Владимир Путин дал указание правительству разработать и реализовать стратегию, направленную на повышение рождаемости. Повышение демографических показателей объявлено одной из главных целей для государственной политики в текущем году. В Госдуме также предлагают продлить до трех лет оплачиваемый декретный отпуск. Перелома тенденции власти ждут с 2027 года.

