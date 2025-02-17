Демограф Ракша заявил, что в России распадаются 55% браков
Алексей Ракша заявил НСН, что среднее число прожитых лет в браке снижается с 10 до 9-8 лет.
В России 55% браков рано или поздно распадаются, среднее количество прожитых лет снижается, заявил независимый демограф Алексей Ракша в пресс-центре НСН.
«В России 55% браков рано или поздно распадаются, если правильно считать. Не надо верить тем, кто пишет, что 80% браков распадаются, это грубый подсчет. 55% - это все равно очень высокая цифра, потому что в России принято жениться до сих пор. Чем более неспешно подходят к этому вопросу, тем меньше разводов. У нас будет либо много браков и много разводов, либо мало браков и мало разводов. Среднее количество прожитых лет снижается – с 10 до 9-8лет. Чаще всего разводятся пары без детей. Если разводятся пары с детьми, они как правило долго прожили вместе», - рассказал он.
Брачный контракт – это не ценность России, такая форма отношений сразу настраивает семью на возможный развод, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru