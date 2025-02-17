«До 350 тысяч рублей»: Врач рассказала, во сколько сегодня обходится процедура ЭКО
Стоимость ЭКО в интернете почему-то оценивается в 150 тысяч рублей, это не совсем верная цифра, заявила НСН Кристина Пришвина.
Процедура ЭКО в России сегодня стоит 300-350 тысяч рублей, если учитывать все необходимые этапы и лекарственные препараты, заявила врач-акушер-гинеколог, репродуктолог клиники репродуктивных технологий "Ecofamily Clinic" Кристина Пришвина в пресс-центре НСН.
«Стоимость ЭКО в интернете почему-то оценивается в 150 тысяч рублей. Это не совсем верная цифра. ЭКО в среднем стоит одинаково, просто в классическую программу не входит криоконсервация эмбрионов, не входит хранение эмбрионов, лекарственные препараты и дополнительные манипуляции, которые могут потребоваться. В среднем базовая программа стоит 160 тысяч рублей. Все зависит от того, сколько эмбрионов, здесь возможны дополнительные тестирования. В разных клиниках на это разные расценки. Консервация каждого носителя – в среднем по 15 тысяч рублей. В итоге мы получаем среднюю сумму в 300-350 тысяч рублей за процедуру, если проводим процедуру после 35 лет с тремя эмбрионами. Да, это дорогостоящая манипуляция, но это сопоставимо с обычным отпуском», - рассказала она.
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