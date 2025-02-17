«Содержанки» и «Беспринципные»: Психолог обвинила сериалы в отказе от семейных ценностей
В России происходит катастрофическое размытие семейных ценностей, что активно поддерживается кино и телевидением, заявила НСН Ольга Латынцева.
В России многие фильмы и сериалы сегодня пропагандируют отказ от семейных ценностей, заявила психолог Ольга Латынцева в пресс-центре НСН.
«У нас происходит катастрофическое размытие семейных ценностей. Они вымещаются за горизонт, за скобки. У нас на это работает телевидение, интернет, спикеры. Хакамада например, во всех интервью говорит, что ей изменяли все мужья, это нормально, а открытый брак – это отличная идея. Молодая девушка, которая создает отношения и принимает решение, рожать или нет, боится, что муж куда-нибудь уйдет. Девушки боятся», - отметила она.
Психолог посетовала на то, что сериалы сегодня проповедуют свободные отношения и неверность супругов.
«В одном сериале мы увидели, как классно не придерживаться верности, в другом видим, что жить на две семьи – это нормально, еще один сериал рассказывает, что можно не рожать вообще. У нас есть три громких сериала, которые просто перечеркнули все ценности России в сфере семьи и верности – «Сладкая жизнь», «Содержанки» и «Беспринципные». В каждом сериале по три сезона, сто серий. Человек посмотрел сто серий про то, почему не надо рожать, а надо жить для себя», - добавила психолог.
Демографический кризис в России связан с целым рядом причин, это касается и финансовой стороны вопроса, и здоровья, поэтому к решению проблемы нужно подходить комплексно, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.
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