«Содержанки» и «Беспринципные»: Психолог обвинила сериалы в отказе от семейных ценностей

В России многие фильмы и сериалы сегодня пропагандируют отказ от семейных ценностей, заявила психолог Ольга Латынцева в пресс-центре НСН.

«У нас происходит катастрофическое размытие семейных ценностей. Они вымещаются за горизонт, за скобки. У нас на это работает телевидение, интернет, спикеры. Хакамада например, во всех интервью говорит, что ей изменяли все мужья, это нормально, а открытый брак – это отличная идея. Молодая девушка, которая создает отношения и принимает решение, рожать или нет, боится, что муж куда-нибудь уйдет. Девушки боятся», - отметила она.

Психолог посетовала на то, что сериалы сегодня проповедуют свободные отношения и неверность супругов.

«В одном сериале мы увидели, как классно не придерживаться верности, в другом видим, что жить на две семьи – это нормально, еще один сериал рассказывает, что можно не рожать вообще. У нас есть три громких сериала, которые просто перечеркнули все ценности России в сфере семьи и верности – «Сладкая жизнь», «Содержанки» и «Беспринципные». В каждом сериале по три сезона, сто серий. Человек посмотрел сто серий про то, почему не надо рожать, а надо жить для себя», - добавила психолог.

Демографический кризис в России связан с целым рядом причин, это касается и финансовой стороны вопроса, и здоровья, поэтому к решению проблемы нужно подходить комплексно, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.

