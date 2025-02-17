«Не наша ценность!»: Буцкая призвала бороться с брачными контрактами

Брачный контракт – это не ценность России, такая форма отношений сразу настраивает семью на возможный развод, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.

«Мужчины сегодня тоже боятся жениться, так как после развода дети останутся с женой. Это означает заранее программировать себя на развод, не на счастливую семейную жизнь. С этим тоже надо что-то делать. Это деструктивная идеология, с которой мы боремся. Брачный контракт, например, - это не наша традиционная ценность, у нас никогда не было такой традиции. Это история, когда все сразу настраиваются на плохой финал. Никто не хочет работать над отношениями. Никто не хочет думать, что семья – это на всю жизнь», - рассказала она.

В России многие фильмы и сериалы сегодня пропагандируют отказ от семейных ценностей, заявила психолог Ольга Латынцева в пресс-центре НСН.

