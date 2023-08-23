24.08.2023 в 09:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция по теме: «Силиконовый бунт: кто заплатит за ошибки хирургов?»

Россия занимает третье место в мире по числу эстетических пластических операций. Только за 2020 год их было проведено - 478,2 тысячи. Многие представительницы прекрасного пола отказываются мириться с возрастными изменениями или принимать свои природные данные. Пластическая хирургия помогает им изменить то, что не нравится, и омолодиться. Однако эффект не всегда бывает хорошим, а иногда даже летальным. Сейчас в СМИ во всю гремит скандал вокруг звёздного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Певицы Слава и Любовь Успенская обвинили его в некачественной пластике, к артистам присоединились и другие жертвы. Теперь шоубиз разделился на два лагеря — за и против. По сообщениям СМИ стало известно, что одной из жертв Хайдарова вернули 1,6 млн рублей за неудачную пластику.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Сколько пластических операций делают россияне?

Много ли жертв пластической хирургии в России?

Могут ли пластические хирурги гарантировать «результат»?

Кто отвечает за ошибки хирургов?

Какие компенсации можно получить за неудачную пластику?

Участники пресс-конференции:

Роман Курынин, Глава московского Росздравнадзора, кандидат медицинских наук;

Глава московского Росздравнадзора, кандидат медицинских наук; Елена Сенина , Почетный адвокат России, к.ю.н., адвокат певицы Славы, Любови Успенской и 72 пострадавших по делу Тимура Хайдарова;

, Почетный адвокат России, к.ю.н., адвокат певицы Славы, Любови Успенской и 72 пострадавших по делу Тимура Хайдарова; Людмила Айвар , Почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России»;

, Почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России»; Александра Рашель, Президент Ассоциации жертв пластической хирургии.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 09:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



