«Так зарабатывают»: Артисты не несут ответственность за рекламу некачественных услуг
Елена Сенина и Людмила Айвар отметил, что звезды отвечают только своей репутацией, привлечь к уголовной или административной ответственности их в таком случае нельзя.
Публичные люди, которые рекламируют некачественные услуги, не могут быть привлечены к ответственности, заявила почетный адвокат России, адвокат певицы Славы, Любови Успенской и 72 пострадавших по делу Тимура Хайдарова Елена Сенина в пресс-центре НСН.
«К сожалению, никакой ответственности не существует за рекламу некачественных услуг. Привлечь звезд, которые рекламируют недобросовестных специалистов и клиники, привлечь к административной и уголовной ответственности нельзя. Доказать, что это только реклама и так далее – это сложно. Нужно доказать, что это сговор, а это невозможно. Это касается косметологии и других сфер, не только пластических операций», - отметила она.
С коллегой согласилась почетный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар.
«Это коммерция, каждый зарабатывает так, как может. Не каждый будет на этом зарабатывать, но кто-то будет», - заключила она.
При этом адвокаты подчеркнули, что артисты должны хотя бы думать о своей репутации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru