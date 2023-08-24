«Так зарабатывают»: Артисты не несут ответственность за рекламу некачественных услуг

Публичные люди, которые рекламируют некачественные услуги, не могут быть привлечены к ответственности, заявила почетный адвокат России, адвокат певицы Славы, Любови Успенской и 72 пострадавших по делу Тимура Хайдарова Елена Сенина в пресс-центре НСН.

«К сожалению, никакой ответственности не существует за рекламу некачественных услуг. Привлечь звезд, которые рекламируют недобросовестных специалистов и клиники, привлечь к административной и уголовной ответственности нельзя. Доказать, что это только реклама и так далее – это сложно. Нужно доказать, что это сговор, а это невозможно. Это касается косметологии и других сфер, не только пластических операций», - отметила она.

С коллегой согласилась почетный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар.

«Это коммерция, каждый зарабатывает так, как может. Не каждый будет на этом зарабатывать, но кто-то будет», - заключила она.

При этом адвокаты подчеркнули, что артисты должны хотя бы думать о своей репутации.

