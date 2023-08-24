«Дешевле – подозрительно»: Сколько стоят пластические операции у опытных хирургов
Президент Ассоциации жертв пластической хирургии Александра Рашель отметила, что сделать грудь у профессионала можно за 800 тысяч, нос – за 600 тысяч.
Президент Ассоциации жертв пластической хирургии Александра Рашель в пресс-центре НСН рассказала, что низкая цена пластической операции должна настораживать.
«Что касается хороших грамотных хирургов, сделать грудь сегодня стоит до 800 тысяч, 600-700 тысяч стоит нос. Потому что хирург, который этим занимается 20-30 лет, дешевле не возьмет. Все остальные операции могут больше стоит. Конкретного прейскуранта нет, потому что это частные клиники. Но если вам предлагают сделать ринопластику за 350 тысяч, нужно насторожиться», - рассказала она.
До этого адвокат певицы Славы, Любови Успенской и 72 пострадавших по делу Тимура Хайдарова Елена Сенина в пресс-центре НСН призвала пересмотреть мораторий на проверки клиник. Она отметила, что сегодня Росздравнадзор не может после жалобы зайти в клинику на проверку, только после заключения прокуратуры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru