«Изуродованные люди»: Сто пострадавших подали в суд на Тимура Хайдарова

Пластический хирург Тимур Хайдаров не скрывает, что проводит сложные операции за 25-40 минут, заявила президент Ассоциации жертв пластической хирургии Александра Рашель в пресс-центре НСН.

«Если мы говорим о докторе Хайдарове, то там огромное количество жертв, изуродованных людей и поломанных судеб! Я занимаюсь пластикой более 20 лет, и это первый такой случай. Конечно, были косяки у многих пластических хирургов, которых просто стирали с лица Земли за какие-то по сравнению с ним незначительные проблемки… Хайдаров же стоит, как кремень! За ним серьезные люди. Он на всю страну объявляет, что делает маммопластику за 25 минут. Ни один врач за 25 минут не делает грудь! Именно поэтому у него около 100 пострадавших, заявителей официальных. Этот человек делает абдоминопластику 40-50 минут. А это серьезная операция, которая делается несколько часов», - рассказал он.

В СМИ гремит скандал вокруг звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Певицы Слава и Любовь Успенская обвинили его в некачественной пластике, к артистам присоединились и другие жертвы. Теперь шоубиз разделился на два лагеря — за и против. Так, за «звездного хирурга» вступился Филипп Киркоров. СМИ сообщают, что одной из жертв Хайдарова вернули 1,6 млн рублей за неудачную пластику.

Сам Тимур Хайдаров отвергает все обвинения. Он предположил, что вся кампания против него развернута с целью либо уничтожить его, либо выставить свои условия, под которыми может пониматься выплата солидной компенсации. Об этом он сказал Telegram-каналу 112.

СМИ сообщают, что Хайдаров еще в 2015 году был допущен к осуществлению профессиональной деятельности на территории РФ по специальности «Хирургия» и имеет сертификат по специальности «Пластическая хирургия».



