Адвокаты бьют тревогу из-за подпольных пластических операций в России
Елена Сенина и Людмила Айвар заявили, что пластические хирурги и косметологи зачастую работают в серой и даже черной зоне, их деятельность не регулируется.
В прошлом году в России было проведено 500 тысяч пластических операций, но это только официальная статистика, которая не отражает полную картину, заявила почетный адвокат России, адвокат певицы Славы, Любови Успенской и 72 пострадавших по делу Тимура Хайдарова Елена Сенина в пресс-центре НСН.
«У нас есть официальная статистика, но есть и латентные операции. Многие операции просто не фиксируются, даже при наличии договоров. В прошлом году за учетный период было проведено официально около 500 тысяч операций. Это много, и предполагаю, что на самом деле их гораздо больше. Поэтому можно сделать вывод, что пластическая хирургия – популярна и востребована среди населения, поэтому нужно более четко и жестко регулировать эту сферу», - отметила она.
Почетный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар подтвердила, что не только хирурги, но и косметологи зачастую работают в черной зоне.
«Есть «врачи»-пластические хирурги, а также косметологи, которые работают не просто в «серой», а в «черной» зоне. То есть, можно снять какой-то кабинет в офисном здании, сделать красивую картинку в соцсетях. Сегодня даже мужчины активизировались в этом направлении и ведутся на такую рекламу. Поэтому таких случаев гораздо больше, чем 500 тысяч», - рассказала она в пресс-центре НСН.
В СМИ гремит скандал вокруг звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Певицы Слава и Любовь Успенская обвинили его в некачественной пластике, к артистам присоединились и другие жертвы. Теперь шоубиз разделился на два лагеря — за и против. СМИ сообщают, что одной из жертв Хайдарова вернули 1,6 млн рублей за неудачную пластику.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru