Адвокат Айвар: Блогерство и пластическая хирургия несовместимы
Людмила Айвар и Елена Сенина считают, что бороться с недобросовестными хирургами, которые раскрывают врачебную тайну, можно лишь отзывая лицензии.
Блогерство и пластическая хирургия несовместимы, так как речь идет о врачебной тайне, заявила почетный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в пресс-центре НСН.
«Блогерство и процесс операции несовместимы. Насколько этично показывать такие вещи? Не знаю. Может быть, пациенты дают свое согласие, правда я не понимаю, для чего… Мы сейчас говорим о Хайдарове, как будто он один «косячит»… Но он же такой не один! У нас порядка 20 тысяч клиник пластической хирургии и хирургов, которым нужно просто иметь образование «лечебное дело». А ведь пластическая хирургия во многом отличается от других специальностей… Они повышают квалификацию – и, пожалуйста, вот он – пластический хирург. Например, вот одной девушке – Ксении – делал операцию по ринопластике никому не известный хирург Жуков. Он сделал операцию, после чего человек год человек с новым носом не выходил на улицу и сидел в депрессии… И спустя три операции за большие деньги ей это исправили», - рассказала она.
Почетный адвокат России, адвокат певицы Славы, Любови Успенской и 72 пострадавших по делу Тимура Хайдарова Елена Сенина объяснила, что помочь в этом случае не могут только штрафы, необходимо отзывать лицензию и приостанавливать деятельность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru