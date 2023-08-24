Адвокат: Штрафы не помогают бороться с недобросовестными пластическими хирургами

Пластических хирургов из серой зоны можно выявить только по жалобам клиентов, заявила почетный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в пресс-центре НСН. Она напомнила, что у каждого специалиста должна быть лицензия.

«Многие желают, имея денежные средства, привести себя в порядок. Это нормально. Но вытащить пластических хирургов из серой зоны мы сможем, только если будем их выявлять – а это если люди будут обращаться с претензиями к таким хирургам и косметологам. И заставлять их получать лицензии или объединяться в какую-то саморегулируемую организацию, чтобы граждане, подвергающиеся «уколам молодости», которые могут стать и летальными, были защищены и застрахованы», - отметила она.

Со своей стороны, почетный адвокат России, адвокат певицы Славы, Любови Успенской и 72 пострадавших по делу Тимура Хайдарова Елена Сенина объяснила, что система штрафов не помогает бороться с такими врачами.

«Система штрафов, которая сейчас существует даже при выявленных случаях, недостаточна. Что такое штраф в 300 тысяч рублей для клиники, которая в год зарабатывает на этом миллиарды рублей? И это еще оштрафуют, если выявлены факты. В день проводится до 10 операций, а одна стоит от 1,5 млн до 6 млн рублей!», - добавила она.

В СМИ гремит скандал вокруг звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Певицы Слава и Любовь Успенская обвинили его в некачественной пластике, к артистам присоединились и другие жертвы. Теперь шоубиз разделился на два лагеря — за и против. СМИ сообщают, что одной из жертв Хайдарова вернули 1,6 млн рублей за неудачную пластику. Тимур Хайдаров отвергает все обвинения.

