«Это зло!»: Адвокат призвала пересмотреть мораторий на проверки клиник

Почетный адвокат России, адвокат певицы Славы, Любови Успенской и 72 пострадавших по делу Тимура Хайдарова Елена Сенина в пресс-центре НСН призвала пересмотреть мораторий на проверки клиник.

«В марте 2022 года все клиники заявили, что, наконец, контролирующие органы ограничили в возможности контролировать деятельности клиник, как государственных, так и частных. Введен мораторий на проверки. Это просто зло, полная безответственность клиник. До марта 2022 года было возможно по любой жалобе обратиться в Росздравнадзор. И специалисты могли зайти в клинику и проверить всю деятельность. Конечно, были злоупотребления, так как есть люди, которые просто используют закон о защите прав потребителей. Были случаи недобросовестной конкуренции, подставные жалобы были. Регулировать это надо было, но адекватно. Сейчас же Росздравнадзор может зайти в клинику только после заключения прокуратуры. Это потерянное время. А клиники пока что-то подписывают, что-то исправляют и так далее. Нужны какие-то меры золотой середины, нужен дифференцированный подход», - рассказала она.

В СМИ гремит скандал вокруг звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Певицы Слава и Любовь Успенская обвинили его в некачественной пластике, к артистам присоединились и другие жертвы. Теперь шоубиз разделился на два лагеря — за и против. Так, за «звездного хирурга» вступился Филипп Киркоров. СМИ сообщают, что одной из жертв Хайдарова вернули 1,6 млн рублей за неудачную пластику.

Сам Тимур Хайдаров отвергает все обвинения. Он предположил, что вся кампания против него развернута с целью либо уничтожить его, либо выставить свои условия, под которыми может пониматься выплата солидной компенсации. Об этом он сказал Telegram-каналу 112.

