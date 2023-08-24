В России предложили создать государственный рейтинг пластических хирургов
Почетный адвокат России Людмила Айвар отметила, что сегодня люди выбирают врача по «ненастоящим» отзывам.
Почетный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в пресс-центре НСН призвала создать государственный рейтинг пластических хирургов.
«Должен быть рейтинг пластических хирургов, врачей, за который должны отвечать государственные органы. То есть, провести проверки – выявить негативные случаи, позитивные, качество проводимых операций, отзывы пациентов. У Роспотребнадзора должно быть больше полномочий. Потому что отзывы, которые есть на сайте клиник, очень легко удалить и так далее. Должен быть рейтинг. Человек сможет хотя бы отобрать, если впервые хочет что-то сделать и ничего не понимает. Люди ведутся на рекламу», - объяснила она.
До этого адвокат певицы Славы, Любови Успенской и 72 пострадавших по делу Тимура Хайдарова Елена Сенина в пресс-центре НСН призвала пересмотреть мораторий на проверки клиник. Она отметила, что сегодня Росздравнадзор не может после жалобы зайти в клинику на проверку, только после заключения прокуратуры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru