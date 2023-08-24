В России предложили создать государственный рейтинг пластических хирургов

Почетный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в пресс-центре НСН призвала создать государственный рейтинг пластических хирургов.

«Должен быть рейтинг пластических хирургов, врачей, за который должны отвечать государственные органы. То есть, провести проверки – выявить негативные случаи, позитивные, качество проводимых операций, отзывы пациентов. У Роспотребнадзора должно быть больше полномочий. Потому что отзывы, которые есть на сайте клиник, очень легко удалить и так далее. Должен быть рейтинг. Человек сможет хотя бы отобрать, если впервые хочет что-то сделать и ничего не понимает. Люди ведутся на рекламу», - объяснила она.

До этого адвокат певицы Славы, Любови Успенской и 72 пострадавших по делу Тимура Хайдарова Елена Сенина в пресс-центре НСН призвала пересмотреть мораторий на проверки клиник. Она отметила, что сегодня Росздравнадзор не может после жалобы зайти в клинику на проверку, только после заключения прокуратуры.

