23.07.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Пенсионеры массово ищут работу. Куда устроиться в 60 лет?»



Все больше россиян пенсионного возраста снова выходят на рынок труда. Если раньше многие продолжали работать по привычке, то сегодня тысячи пенсионеров целенаправленно ищут новую работу или подработку после выхода на заслуженный отдых. Эксперты связывают эту тенденцию сразу с несколькими факторами: ростом стоимости жизни, индексацией пенсий, которая не всегда успевает за реальными расходами, кадровым дефицитом во многих отраслях экономики, а также увеличением продолжительности активной жизни.

По данным Социального фонда России, на начало 2026 года в стране насчитывается более 40,5 млн пенсионеров, из которых около 7,2 млн продолжают официально работать. При этом исследования рекрутинговых платформ показывают, что интерес пенсионеров к поиску работы и подработки за год вырос примерно на 18%. Наиболее востребованными остаются вакансии в торговле, сфере услуг, логистике, охране, производстве и административной работе. Все чаще работодатели рассматривают сотрудников старшего возраста как ценный кадровый ресурс. Опыт, дисциплина и готовность работать становятся преимуществами в условиях рекордно низкой безработицы и дефицита персонала.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:



Почему пенсионеры стали чаще искать работу?

Какие профессии сегодня наиболее доступны пенсионерам?

С какими трудностями сталкиваются пожилые соискатели?

Существует ли возрастная дискриминация при приеме на работу?

Готовы ли работодатели нанимать пенсионеров?

Где можно обучиться новой профессии пожилым людям?



Участники пресс-конференции:



Участники пресс-конференции: Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб;

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский;



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

