Убытки у 40% застройщиков: В Госдуме сообщили о кризисе на рынке недвижимости

Рынок строительства жилья переживает кризис, а 40% застройщиков рискуют уйти в убытки, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.

«Никто уже не спорит, что рынок строительства жилья переживает кризис. Объем нераспроданного жилья достигает 69%. Чуть лучше себя чувствуют Москва и Питер, так как здесь доля ипотеки не так велика, как в других регионах. Здесь есть инвестиционный спрос, живые деньги, в регионах ситуация сложнее. Льготная ипотека была существенно сокращена, это основная причина. Количество получателей снизилось. С другой стороны, дорогие кредиты и высокая ставка делали строительство для застройщиков все более дорогим, затраты росли. Есть оценки, что порядка 40% застройщиков в этом году уйдут в убытки, останутся без прибыли. Очень не хотелось бы получить волну банкротств», - рассказала она.

На российском рынке недвижимости фиксируется серьезное падение спроса на первичном рынке от 25% до 40%. Эксперты отмечают изменение потребительского поведения, которое привело к одновременному падению показателей как в сегменте купли-продажи первичного жилья, так и в сфере долгосрочной аренды.

В крупнейших мегаполисах страны за год было продано около 287 тысяч квартир по договорам долевого участия — это на 25% меньше показателей предыдущего года. Если смотреть на статистику в масштабах всей страны, объемы продаж просели почти на 39% до 458 тысяч лотов.

