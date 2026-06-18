Риелторы заявили, что цены на вторичное жилье растут с опережением инфляции

Пока ставки ипотеки не опустятся ниже 15%, массового возврата спроса не будет, заявил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН.

«Цены на вторичное жилье растут с опережением инфляции, потому что спрос с первичного рынка переходит на вторичный. Пока этот тренд будет сохраняться, будем иметь такие цены. Также надо понимать, что, пока ставки ипотеки не опустятся ниже 15%, мы массового возврата спроса не получим. Новостройки сегодня не привлекают покупателей. Осенью можно будет ожидать реального банкротства застройщиков, если будут внесены дополнительные изменения в семейную ипотеку», - отметил он.

Покупка квартиры в новостройке перестала быть выгодной, несмотря на то, что цены растут не так быстро, как на вторичном рынке, заявил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН.

