Банки увеличили выдачу ипотек на 62% с начала года
Гарегин Тосунян заявил НСН, что доля льготных кредитов составила всего 53% от общего количества.
В первом квартале банки выдали 220 тысяч ипотечных кредитов, это на 62% больше, чем на 1 апреля прошлого года, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.
«В первом квартале банки выдали 220 тысяч ипотечных кредитов, это на 62% больше, чем на 1 апреля прошлого года. Это колоссальный рост. Доля льготных кредитов по количеству составила 53% от общего количества. Это на 9% меньше, чем год назад. По рыночным программам было выдано в три раза больше, доля в общем количестве выросла на 12%. На это повлияло снижение ключевой ставки, плюс вырос спрос на рефинансирование. На рост рыночной ипотеки влияет ужесточение выдачи семейной ипотеки. Поэтому доля льготной ипотеки сокращается, раньше это было 70-75%», - рассказал он.
Рынок строительства жилья переживает кризис, а 40% застройщиков рискуют уйти в убытки, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.
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