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Зверский аппетит: Как уберечь молодежь от опасных препаратов

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Начало конференции

12:00

23 июля 2026

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

23.07.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Зверский аппетит: Как уберечь молодежь от опасных препаратов?»

Новый опасный тренд среди подростков набирает обороты. Как сообщают СМИ, молодежь активно скупает препараты, предназначенные для животных. Спрос на лекарство для животных с габапентином резко подскочил после того, как в 2026 году Минздрав ужесточил контроль за аптечным препаратом с тем же действующим веществом. Врачи предупреждают: бесконтрольный приём подобных веществ может привести к тяжёлым отравлениям, нарушениям работы нервной системы и формированию зависимости. В связи с этим обсуждались меры по ограничению продажи таких препаратов без контроля, в том числе через маркетплейсы.

Проблема употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних остаётся одной из самых сложных для системы здравоохранения. По данным профилактических программ, в 2025 году в Московской области более 122 тысяч школьников и студентов прошли добровольные обследования на выявление употребления наркотических и психотропных веществ.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Насколько опасны лекарства для животных для человека?
  • Какие признаки употребления веществ у подростка?
  • Насколько выросло число отравлений среди молодежи?
  • Почему регулирование ветеринарных препаратов отстает от регулирования лекарственных препаратов для людей?
  • Как подростки узнают об опасных препаратах?
  • Можно ли ужесточить покупки на маркетплейсах для молодежи?
  • Можно ли купить ветеринарные препараты без рецепта?
  • Какие меры для защиты детей сегодня необходимы?

Участники пресс-конференции:

  • Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус;
  • Глава Союза потребителей России Алексей Койтов;
  • Клинический психолог, аддиктолог, основатель клуба для родителей проблемных подростков Лоза Александра Изюменко.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин

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