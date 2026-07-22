23.07.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Зверский аппетит: Как уберечь молодежь от опасных препаратов?»



Новый опасный тренд среди подростков набирает обороты. Как сообщают СМИ, молодежь активно скупает препараты, предназначенные для животных. Спрос на лекарство для животных с габапентином резко подскочил после того, как в 2026 году Минздрав ужесточил контроль за аптечным препаратом с тем же действующим веществом. Врачи предупреждают: бесконтрольный приём подобных веществ может привести к тяжёлым отравлениям, нарушениям работы нервной системы и формированию зависимости. В связи с этим обсуждались меры по ограничению продажи таких препаратов без контроля, в том числе через маркетплейсы.



Проблема употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних остаётся одной из самых сложных для системы здравоохранения. По данным профилактических программ, в 2025 году в Московской области более 122 тысяч школьников и студентов прошли добровольные обследования на выявление употребления наркотических и психотропных веществ.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:



Насколько опасны лекарства для животных для человека?

Какие признаки употребления веществ у подростка?

Насколько выросло число отравлений среди молодежи?

Почему регулирование ветеринарных препаратов отстает от регулирования лекарственных препаратов для людей?

Как подростки узнают об опасных препаратах?

Можно ли ужесточить покупки на маркетплейсах для молодежи?

Можно ли купить ветеринарные препараты без рецепта?

Какие меры для защиты детей сегодня необходимы?



Участники пресс-конференции:

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус;

Глава Союза потребителей России Алексей Койтов;



Клинический психолог, аддиктолог, основатель клуба для родителей проблемных подростков Лоза Александра Изюменко.





Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 12:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

