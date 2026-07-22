23.07.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Зверский аппетит: Как уберечь молодежь от опасных препаратов?»
Новый опасный тренд среди подростков набирает обороты. Как сообщают СМИ, молодежь активно скупает препараты, предназначенные для животных. Спрос на лекарство для животных с габапентином резко подскочил после того, как в 2026 году Минздрав ужесточил контроль за аптечным препаратом с тем же действующим веществом. Врачи предупреждают: бесконтрольный приём подобных веществ может привести к тяжёлым отравлениям, нарушениям работы нервной системы и формированию зависимости. В связи с этим обсуждались меры по ограничению продажи таких препаратов без контроля, в том числе через маркетплейсы.
Проблема употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних остаётся одной из самых сложных для системы здравоохранения. По данным профилактических программ, в 2025 году в Московской области более 122 тысяч школьников и студентов прошли добровольные обследования на выявление употребления наркотических и психотропных веществ.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Насколько опасны лекарства для животных для человека?
- Какие признаки употребления веществ у подростка?
- Насколько выросло число отравлений среди молодежи?
- Почему регулирование ветеринарных препаратов отстает от регулирования лекарственных препаратов для людей?
- Как подростки узнают об опасных препаратах?
- Можно ли ужесточить покупки на маркетплейсах для молодежи?
- Можно ли купить ветеринарные препараты без рецепта?
- Какие меры для защиты детей сегодня необходимы?
Участники пресс-конференции:
- Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус;
- Глава Союза потребителей России Алексей Койтов;
- Клинический психолог, аддиктолог, основатель клуба для родителей проблемных подростков Лоза Александра Изюменко.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8