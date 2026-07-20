21.07.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко на тему: «Рост онкологий и быстрое старение молодежи: Как населению России жить дольше?»



Онкологические заболевания остаются одной из главных причин смертности во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно число новых случаев рака продолжает расти. Уже сегодня рак является причиной почти каждой шестой смерти в мире, а к 2050 году количество новых случаев заболевания может практически удвоиться, если не будут усилены меры профилактики, ранней диагностики и лечения.



Особое внимание специалисты уделяют факторам риска. По оценкам ВОЗ, до 40% случаев онкологических заболеваний можно предотвратить благодаря отказу от курения, снижению потребления алкоголя, контролю массы тела, здоровому питанию, физической активности и своевременному прохождению профилактических обследований. Вместе с тем старение населения приводит к неизбежному увеличению числа новых случаев рака как в России, так и во всем мире.



Врачи все чаще говорят о том, что многие хронические заболевания «молодеют». Если раньше сахарный диабет 2-го типа, артериальная гипертония, ожирение, болезни сердца и некоторые виды онкологических заболеваний считались преимущественно проблемой пожилого возраста, то сегодня они все чаще выявляются у людей 30–40 лет, а иногда и у более молодых пациентов. По данным Росстата, только за 2024 год в России было зарегистрировано 43,7 млн случаев болезней системы кровообращения (против 35,4 млн в 2020 году), 15,8 млн заболеваний эндокринной системы, включая диабет и ожирение (рост более чем на 30% за четыре года).



В ходе брифинга участники обсудят:



Растет ли реальная заболеваемость раком или улучшилась диагностика?

Какие виды онкологии сегодня чаще всего встречаются?

Почему онкологические заболевания все чаще выявляют у людей молодого возраста?

Какие болезни сегодня «молодеют» быстрее всего?

Как влияет образ жизни на развитие серьезных заболеваний?

Какие главные задачи стоят перед российским здравоохранением до 2030 года?

За счет каких мер можно увеличить продолжительность жизни россиян?

Как снизить уровень стресса и перегрузки у школьников?

Можно ли остановить рост онкозаболеваемости?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 11:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

