Юрист Крохин: Застройщикам по закону разрешено сдавать некачественное жилье
Обманутых дольщиков будет все больше, потому что сегодня защищают застройщиков, а не простых граждан, заявил НСН Константин Крохин.
Застройщикам сегодня по закону разрешено сдавать россиянам некачественное жилье, так как покупатель не может не поставить свою подпись при приеме, заявил председатель Жилищного Союза, юрист Константин Крохин в пресс-центре НСН.
«Очень важный момент заключается в том, что в суде очень сложно победить. Судам помогло правительство. Сегодня законом разрешено застройщикам сдавать некачественное жилье. 99% сдаваемого жилья можно считать некачественным, кривизна уже не считается кривизной и так далее. Человек не может отказаться от подписи, если у тебя есть претензия. У нас есть специальный закон под эту систему. Застройщикам также не начисляли штрафы за просрочку сдачи жилья в эксплуатацию. Обманутых дольщиков будет все больше, потому что сегодня мы защищаем застройщиков, не простых граждан», - объяснил он.
Если у блогера миллион подписчиков, его слова о царапинах на окнах могут повлиять на продажи застройщика, поэтому злоупотребление правом на высказывания здесь недопустимо, заявил НСН руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.
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