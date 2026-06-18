На рынке аренды очень много предложений, так как было куплено много жилья по льготным программам, заявил председатель Жилищного Союза, юрист Константин Крохин в пресс-центре НСН.

«Сейчас на рынке аренды очень много предложений, так как было куплено много жилья по льготным программам даже. Но спрос сегодня на аренду сокращается, число мигрантов снижается, а они главные потребители на этом рынке. Цены на аренду упали, это касается и хорошего жилья из сегмента «комфорт». В новостройку сегодня вкладываться невыгодно, так как окупаемость низкая. Если смотреть по аренде, срок окупаемости доходит до 20 лет и больше. Как только снизят ключевую ставку, это окажет давление на рынок, падения цен на недвижимость не будет. Где-то цены даже вырастут», - отметил он.

Доход от сдачи квартиры в аренду не превышает 6% годовых, поэтому в текущей ситуации выгоднее инвестировать в земельные участки или коммерческую недвижимость, заявила НСН риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

