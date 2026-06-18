Юрист в сфере ЖКХ объяснил, почему снижается стоимость арендного жилья
Константин Крохин заявил НСН, что по аренде срок окупаемости квартиры доходит до 20 лет и больше, поэтому покупка невыгодна.
На рынке аренды очень много предложений, так как было куплено много жилья по льготным программам, заявил председатель Жилищного Союза, юрист Константин Крохин в пресс-центре НСН.
«Сейчас на рынке аренды очень много предложений, так как было куплено много жилья по льготным программам даже. Но спрос сегодня на аренду сокращается, число мигрантов снижается, а они главные потребители на этом рынке. Цены на аренду упали, это касается и хорошего жилья из сегмента «комфорт». В новостройку сегодня вкладываться невыгодно, так как окупаемость низкая. Если смотреть по аренде, срок окупаемости доходит до 20 лет и больше. Как только снизят ключевую ставку, это окажет давление на рынок, падения цен на недвижимость не будет. Где-то цены даже вырастут», - отметил он.
Доход от сдачи квартиры в аренду не превышает 6% годовых, поэтому в текущей ситуации выгоднее инвестировать в земельные участки или коммерческую недвижимость, заявила НСН риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Только слов недостаточно»: Лавров заявил, что РФ продолжит удары по объектам ВСУ
- Юрист Крохин: Застройщикам по закону разрешено сдавать некачественное жилье
- Юрист в сфере ЖКХ объяснил, почему снижается стоимость арендного жилья
- Суперкомпьютер Opta назвал нового фаворита чемпионата мира по футболу
- Юрист заявил, что период «новой экономической политики» в России закончился
- Захарова пообещала, что Россия жестко ответит на новые санкции ЕС
- Плейбой из кино: Лукьяненко раскрыл, кто может называться писателем
- Володин рассказал о визите парламентариев США в Россию
- Сценарист сериала «Счастливы вместе» получил срок за убийство участника «Дом-2»
- Субсидируем банки? Риелторы объяснили вред эскроу-счетов