Субсидируем банки? Риелторы объяснили вред эскроу-счетов

Обязательное размещение денежных средств на эскроу-счетах на 100% до момента ввода жилья в эксплуатацию необходимо пересмотреть, заявил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН.

«Проблема заключается в той модели привлечения денежных средств от дольщиков, которая существует. Эта модель не позволяет вернуть спрос на квартиры в новостройках. У нас обязательное размещение денежных средств на эскроу-счетах на 100% до момента ввода жилья в эксплуатацию. Я не вижу большого смысла в наполнении этих счетов, особенно при использовании ипотечного кредитования. Сроки ввода непонятны, а люди вынуждены брать кредиты, чтобы заполнить эти счета на 100%. Для чего для льготных программ субсидировать эти эскроу-счета? Вся прибыль остается в банках. Какой смысл? Мы что хотим субсидировать банки? У них и так сумасшедшие доходы. Нужно менять модель привлечения денежных средств, пусть покупатель вносит 10%, а не 100%», - рассказал он.

Пока ставки ипотеки не опустятся ниже 15%, массового возврата спроса не будет, заявил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН.

