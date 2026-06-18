Субсидируем банки? Риелторы объяснили вред эскроу-счетов
Константин Апрелев заявил НСН, что покупатель должен вносить 10%, а не 100% до ввода жилья в эксплуатацию.
Обязательное размещение денежных средств на эскроу-счетах на 100% до момента ввода жилья в эксплуатацию необходимо пересмотреть, заявил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН.
«Проблема заключается в той модели привлечения денежных средств от дольщиков, которая существует. Эта модель не позволяет вернуть спрос на квартиры в новостройках. У нас обязательное размещение денежных средств на эскроу-счетах на 100% до момента ввода жилья в эксплуатацию. Я не вижу большого смысла в наполнении этих счетов, особенно при использовании ипотечного кредитования. Сроки ввода непонятны, а люди вынуждены брать кредиты, чтобы заполнить эти счета на 100%. Для чего для льготных программ субсидировать эти эскроу-счета? Вся прибыль остается в банках. Какой смысл? Мы что хотим субсидировать банки? У них и так сумасшедшие доходы. Нужно менять модель привлечения денежных средств, пусть покупатель вносит 10%, а не 100%», - рассказал он.
Пока ставки ипотеки не опустятся ниже 15%, массового возврата спроса не будет, заявил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН.
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