Кризис на фондовом рынке: Как отразится на экономике и кошельке россиян?

22.07.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Кризис на фондовом рынке: Что ждет экономику и кошельки россиян?»



Российский фондовый рынок переживает один из самых сложных периодов за последние годы. В июле 2026 года индекс Мосбиржи опускался ниже психологической отметки в 2000 пунктов, достигнув минимальных значений с осени 2022 года. С начала года рынок потерял около 15%, а акции ряда крупнейших российских компаний обновили многолетние минимумы.



Падение стоимости акций — это не только проблема инвесторов. Ослабление фондового рынка затрудняет компаниям привлечение капитала, сокращает инвестиции в развитие бизнеса, усиливает давление на экономику и может привести к замедлению роста производства, снижению деловой активности и сокращению рабочих мест. Эксперты также отмечают, что нестабильность на бирже усиливает осторожность бизнеса и населения, влияя на потребительские расходы и инвестиционные планы.



Падение котировок может отражаться на пенсионных накоплениях, инвестиционных счетах, корпоративных планах и общей деловой активности. По данным Банка России, число частных инвесторов на Московской бирже в последние годы измеряется десятками миллионов человек — фондовый рынок стал частью финансовой жизни многих россиян.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:



Почему российский фондовый рынок начал резко снижаться?

Насколько серьезным является текущее падение?

Какие отрасли экономики сегодня наиболее уязвимы?

Когда можно ожидать восстановления рынка?

Как падение акций отразится на простых гражданах?

Куда сейчас выгоднее вкладывать деньги?

Участники пресс-конференции:



Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков;

Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Мария Ермилова;

Директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 12:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

