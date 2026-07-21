Кризис на фондовом рынке: Как отразится на экономике и кошельке россиян?

22.07.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Кризис на фондовом рынке: Что ждет экономику и кошельки россиян?»
Российский фондовый рынок переживает один из самых сложных периодов за последние годы. В июле 2026 года индекс Мосбиржи опускался ниже психологической отметки в 2000 пунктов, достигнув минимальных значений с осени 2022 года. С начала года рынок потерял около 15%, а акции ряда крупнейших российских компаний обновили многолетние минимумы.
Падение стоимости акций — это не только проблема инвесторов. Ослабление фондового рынка затрудняет компаниям привлечение капитала, сокращает инвестиции в развитие бизнеса, усиливает давление на экономику и может привести к замедлению роста производства, снижению деловой активности и сокращению рабочих мест. Эксперты также отмечают, что нестабильность на бирже усиливает осторожность бизнеса и населения, влияя на потребительские расходы и инвестиционные планы.
Падение котировок может отражаться на пенсионных накоплениях, инвестиционных счетах, корпоративных планах и общей деловой активности. По данным Банка России, число частных инвесторов на Московской бирже в последние годы измеряется десятками миллионов человек — фондовый рынок стал частью финансовой жизни многих россиян.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Почему российский фондовый рынок начал резко снижаться?
- Насколько серьезным является текущее падение?
- Какие отрасли экономики сегодня наиболее уязвимы?
- Когда можно ожидать восстановления рынка?
- Как падение акций отразится на простых гражданах?
- Куда сейчас выгоднее вкладывать деньги?
Участники пресс-конференции:
- Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков;
- Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Мария Ермилова;
- Директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8