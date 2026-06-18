Юрист заявил, что период «новой экономической политики» в России закончился
В России необходимо решать все вопросы воровства в ЖКХ, застройке, заниматься проблемой вывоза капитала, который продолжается, заявил НСН Константин Крохин.
Период «новой экономической политики» в России закончился, необходимо концентрировать ресурсы,а для этого нужно решать вопросы коррупции и вывода капитала, заявил председатель Жилищного Союза, юрист Константин Крохин в пресс-центре НСН.
«Надо понимать, что НЭП заканчивается, мы повторяем циклы развития 20 века. Тогда НЭП перешел в военный коммунизм, когда все ресурсы были направлены на конкретные цели. Мы сейчас увидели, что нет никакого международного права, все развитые экономики готовятся к гибридной войне. Чтобы нам соответствовать этим угрозам, мы должны готовиться, для этого нужно концентрация усилия. Для этого надо решать все вопросы воровства в ЖКХ, застройке, заниматься проблемой вывоза капитала, который продолжается», - отметил он.
На российском рынке недвижимости фиксируется серьезное падение спроса на первичном рынке от 25% до 40%. Эксперты отмечают изменение потребительского поведения, которое привело к одновременному падению показателей как в сегменте купли-продажи первичного жилья, так и в сфере долгосрочной аренды.
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