Юрист заявил, что период «новой экономической политики» в России закончился

Период «новой экономической политики» в России закончился, необходимо концентрировать ресурсы,а для этого нужно решать вопросы коррупции и вывода капитала, заявил председатель Жилищного Союза, юрист Константин Крохин в пресс-центре НСН.

«Надо понимать, что НЭП заканчивается, мы повторяем циклы развития 20 века. Тогда НЭП перешел в военный коммунизм, когда все ресурсы были направлены на конкретные цели. Мы сейчас увидели, что нет никакого международного права, все развитые экономики готовятся к гибридной войне. Чтобы нам соответствовать этим угрозам, мы должны готовиться, для этого нужно концентрация усилия. Для этого надо решать все вопросы воровства в ЖКХ, застройке, заниматься проблемой вывоза капитала, который продолжается», - отметил он.

На российском рынке недвижимости фиксируется серьезное падение спроса на первичном рынке от 25% до 40%. Эксперты отмечают изменение потребительского поведения, которое привело к одновременному падению показателей как в сегменте купли-продажи первичного жилья, так и в сфере долгосрочной аренды.

