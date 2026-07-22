24.07.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Каким стал книжный рынок России: печатный коллапс или переворот?»



Еще несколько лет назад эксперты говорили о кризисе чтения и постепенном уходе бумажной книги в прошлое. Однако сегодня книжный рынок России переживает серьезную трансформацию: растут продажи в деньгах, стремительно развиваются электронные и аудиокниги, маркетплейсы становятся одним из главных каналов продаж, а книжные магазины превращаются в культурные пространства.



По итогам 2025 года российский книжный рынок показал заметный рост: его объем достиг около 111 млрд рублей, увеличившись примерно на 13% за год. При этом рост оказался связан не только с увеличением интереса к чтению, но и с повышением стоимости книг: продажи бумажных изданий в натуральном выражении практически не изменились, а цифровой сегмент продемонстрировал значительный рост — около 45%.



Несмотря на рост книжного рынка в денежном выражении, российская книжная отрасль сталкивается с рядом серьезных проблем. Одна из главных сложностей — рост себестоимости производства книг: дорожают бумага, полиграфия, логистика и услуги типографий, что приводит к увеличению цен для читателей. При этом средние тиражи продолжают снижаться, а издательства вынуждены осторожнее подходить к выпуску новых авторов и экспериментальных проектов. Кроме того, традиционные книжные магазины испытывают давление со стороны маркетплейсов, которые предлагают более низкие цены и удобную доставку, меняя привычную модель продаж. Перед рынком также стоит вопрос привлечения молодых читателей: несмотря на популярность отдельных жанров, проблема снижения интереса к регулярному чтению остается одной из ключевых для отрасли.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:



Как изменился книжный рынок России за последние годы?

Растет ли сегодня интерес россиян к чтению?

Какие жанры книг сейчас самые популярные?

Насколько подорожало производство книг?

Почему снижаются средние тиражи книг?

Что выбирают чаще: бумажные, электронные или аудиокниги?

С какими проблемами сталкиваются издатели?





Участники пресс-конференции:



Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев;

Генеральный директор сети «Читай-город – Буквоед» Александр Брычкин;

Генеральный директор группы компаний «Литрес» Сергей Анурьев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 15:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8





