Покупка квартиры в новостройке перестала быть выгодной, несмотря на то, что цены растут не так быстро, как на вторичном рынке, заявил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН.

«У россиян пропал стимул покупать квартиру на стадии котлована. Увеличиваются сроки задержек при сдаче квартир, что еще больше демотивирует покупателей на первичном рынке. У нас лимит по льготной ипотеке небольшой, это тоже влияет на спрос. Люди в регионах не могут купить себе нужные метры, недостающие деньги они вынуждены брать по рыночной ставке. Основной спрос перетекает на вторичный рынок. При этом цены на вторичном рынке растут, опережая инфляцию. Но чаще всего люди используют обменные сделки, меняют одно жилье на другое, поэтому в этом случае их не так волнует цена за квадратный метр», - объяснил он.

В крупнейших мегаполисах страны за год было продано около 287 тысяч квартир по договорам долевого участия — это на 25% меньше показателей предыдущего года. Если смотреть на статистику в масштабах всей страны, объемы продаж просели почти на 39% до 458 тысяч лотов.Спрос на новостройки в столичном регионе за месяц снизился на 9%, а за год падение составило 26%, в сегменте новостроек комфорт-класса Новой Москвы реализация жилья сократилась на 40%. Самое выраженное сокращение объема сделок с новостройками фиксируется в Волгограде – 49%.

