30.09.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Родительский бунт. Почему Моргенштерна и Ивлееву объявили врагами детей»

По заявлению СМИ, власти многих городов начали запрещать концерты рэпера Моргенштерна по всей России. Родительским организациям уже удалось с помощью петиций добиться отмены концертов в 10 городах: Новосибирске, Орле, Краснодаре, Хабаровске, Владивостоке, Казани и других, из-за чего тур артиста фактически не состоится. Некоторые концерты Моргенштерна также могли быть отменены после заявления члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной, которая сообщила, что устроивший стрельбу в пермском университете Тимур Бекмансуров являлся поклонником рэпера. Помимо Моргенштерна активисты требуют отменить концерты исполнителя Элджея, а также пожаловались в Генпрокуратуру на танцевальное шоу «Королевские кобры» Насти Ивлеевой из-за пропаганды ЛГБТ.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какое влияние сегодня на молодежь оказывают современные исполнители?

Кто и как сегодня проверяет творчество артистов на пропаганду деструктивного поведения?

Где грань между творчеством и цензурой?

Смогут ли запреты оградить детей от «деструктивных» кумиров?

Участники пресс-конференции:

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец;

Продюсер музыкальных проектов, музыкальный критик Павел Рудченко;

Приглашен:

Председатель совета по культуре Молодёжного Парламента при ГД РФ Александр Солонкин;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



