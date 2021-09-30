Продюсер предложил ввести цензуру для концертов
Павел Рудченко считает, что государство должно контролировать контент от музыкантов, и начать следует с концертно-гастрольной деятельности.
Продюсер музыкальных проектов, музыкальный критик Павел Рудченко в пресс-центре НСН заявил о необходимости цензуры в концертно-гастрольной деятельности.
«Зрители в интернете могут посмотреть какой-то контент и пройти мимо. Но когда они попадают на концерт, появляется зависимость. Они покупают альбом, начинают скачивать треки, то есть начинают любить исполнителя после визуального общения с ним. Я приверженец цензурирования, не в смысле запретить все поголовно, но должен быть определенный разграничитель. Должны быть эксперты, которые с пониманием будущего страны разбирают контент, который выходит. Все невозможно отследить, но концертную деятельность регулировать можно. Я за введение цензуры для концертно-гастрольной деятельности», - отметил Рудченко.
Ранее российский хип-хоп-исполнитель, создатель и экс-ведущий онлайн-шоу Versus Battle Александр Тимарцев, более известный под псевдонимом Ресторатор назвал отмену концертов хип-хоп исполнителей возвращением в «совок» с его цензурой.
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