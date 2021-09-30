Психолог призвала «не отпускать» Элджея и Ивлееву в андерграунд
30 сентября 202113:08
Олег Михайлов
Нельзя допускать, чтобы Элджей, Настя Ивлеева, Моргенштерн, и другие кумиры современной молодежи переходили в андеграунд - с ними нужно вести разъяснительную работу. Такое мнение в пресс-центре НСН озвучила клинический психолог Евгения Берёза.
«Кумиры молодежи тоже должны понимать, что несут социальную ответственность за то, что они транслируют людям. И если они сами этого не понимают, то я бы предложила диалог с ними. Все равно есть диалог с той же Настей Ивлеевой, которая помогает популяризировать туризм в России. С ними можно вступать в диалог, но давать им ограничения: "Если вы идете с нами вместе, то это делать нельзя". Зло рождает зло. Если мы будем просто их давить и запрещать, это уйдет в андеграунд и неконтролируемую агрессию», - считает Берёза.
Ранее пианист и дирижер, народный артист России Сергей Жилин в интервью НСН заявил, что творчество Моргенштерна не имеет ничего общего с музыкой и «отправил» его к психологам.
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30 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru