Психолог призвала «не отпускать» Элджея и Ивлееву в андерграунд

Нельзя допускать, чтобы Элджей, Настя Ивлеева, Моргенштерн, и другие кумиры современной молодежи переходили в андеграунд - с ними нужно вести разъяснительную работу. Такое мнение в пресс-центре НСН озвучила клинический психолог Евгения Берёза.

«Кумиры молодежи тоже должны понимать, что несут социальную ответственность за то, что они транслируют людям. И если они сами этого не понимают, то я бы предложила диалог с ними. Все равно есть диалог с той же Настей Ивлеевой, которая помогает популяризировать туризм в России. С ними можно вступать в диалог, но давать им ограничения: "Если вы идете с нами вместе, то это делать нельзя". Зло рождает зло. Если мы будем просто их давить и запрещать, это уйдет в андеграунд и неконтролируемую агрессию», - считает Берёза.

Ранее пианист и дирижер, народный артист России Сергей Жилин в интервью НСН заявил, что творчество Моргенштерна не имеет ничего общего с музыкой и «отправил» его к психологам.

