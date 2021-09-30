В совете по культуре при Госдуме рассказали о доступности «запретного» контента
30 сентября 202113:35
Луиза Льянова напомнила об общей ответственности родителей и государства за доступ детей к опасному контенту.
Родители и государство должны нести общую ответственность за доступ детей к запрещенному контенту, заявила заместитель председателя экспертного совета по культуре при Государственной Думе РФ Луиза Льянова в пресс-центре НСН.
«Посмотрите, сколько за пандемию появилось в социальных сетях псевдоисполнителей, псевдокоучей, психологов. Их тоже слушают наши дети. Они черпают информацию не только с концертов или дисков, как было раньше. Я против того, чтобы перекладывать ответственность с родителей на государство и наоборот. Это общий труд. Нынешнее поколение с раннего возраста принадлежит себе. Ролики, которые должны быть запрещены, но почему-то находятся в открытом доступе, наносят удар по незрелой психике. Поэтому здесь все дело в доступности контента, который должен запрещать Роскомнадзор», - отметила Льянова.
Ранее клинический психолог Евгения Берёза в пресс-центре НСН напомнила об ответственности родителей за «пристрастие к Моргенштерну».
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30 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru