«Мерзко на душе». Моргенштерна обвинили в двуличности

Детский омбудсмен Ирина Волынец указала на несоответствие самого певца и его сценического образа.

Становится мерзко, когда понимаешь, что Моргенштерн намеренно эксплуатирует запретные темы, заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в пресс-центре НСН.

Детский омбудсмен пожаловалась на невозможность проследить за детьми в интернете
«Я посмотрела интервью Моргенштерна одному известному блогеру и сделала выводы, что он не тот человек, за которого себя выдает. Есть два разных явления: Моргенштерн как человек и как проект. И когда ты понимаешь, что человек эксплуатирует тему распущенности, тему секса, распущенности, наркотиков, алкоголизма для того, чтобы заработать денег, еще более мерзко становится на душе. Ведь он сам говорит, что он примерный семьянин, занимается спортом, показывает свой пресс и совсем не выглядит как наркоман», - заявила Волынец.

Ранее жители Казани призвали отменить концерт Моргенштерна, который запланирован на 3 октября, сообщает «Татар-информ».

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