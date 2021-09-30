«Ложь и провокация». Директор Моргенштерна опроверг отмену концертов из-за жалоб
Владимир Шавгулидзе признал отмену концертов по решению властей лишь в Орле и Барнауле.
Концертный директор Моргенштерна Владимир Шавгулидзе в пресс-центре НСН опроверг отмену концертов из-за жалоб. Ранее в СМИ появилась информация, что концерты Моргенштерна были отменены из-за претензий со стороны местных властей в связи с обращением родительских комитетов.
«Три дня назад в Казани концерт не состоялся, потому что на этот день поставили хоккейный матч. КХЛ в этом году выдали такое расписание, которое вызвало у всех шок. Это не единственное такое мероприятие, их несколько, которые переносятся, поэтому ничего общего с теми письмами, якобы запретами от родителей это не имеет. У нас концерты проходят в формате танцпола, и если в этом городе запрещен танцпол, мы не можем провести это мероприятие. Все спекуляции, что отмена происходит по каким-то другим причинам, не имеют ничего общего. У нас были ситуации в Орле и Барнауле, когда на площадки пришли из руководства региона и сказали, что вы проведете концерты, у вас будут проблемы. А в остальном – это ложь и провокация», - заключил Шавгулидзе.
Ранее российский хип-хоп-исполнитель, создатель и экс-ведущий онлайн-шоу Versus Battle Александр Тимарцев, более известный под псевдонимом Ресторатор назвал отмену концертов хип-хоп исполнителей возвращением в «совок» с его цензурой.
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