Детский омбудсмен пожаловалась на невозможность проследить за детьми в интернете
Ирина Волынец объяснила, почему родители обеспокоены творчеством Моргенштерна.
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в пресс-центре НСН призвала родителей тщательнее следить за контентом, который есть в интернете. Она рассказала об обращениях родителей из-за концерта Моргенштерна в Казани, который запланирован на 3 октября.
«Обеспокоенные родители начали обращаться к уполномоченным по правам ребенка, потому что это не нужно детям. У нас есть закон, в соответствии с которым мы обязаны реагировать на обращения граждан. Мною были направлены обращения в Генпрокуратуру, Роскомнадзор с просьбой проверить этот контент на деструктив, на несоответствие закону. Еще в мае проверка МВД установила, что в творчестве Моргенштерна есть пропаганда наркотиков. Если этот контент незаконный, значит ему не место в интернете. У нас сегодня каждый может увидеть все. Даже самые чуткие, самые любящие родители не могут проследить, что смотрят дети. Даже если у ребенка нет интернета, ему могут это показать в школе. Даже если на концерты пускают только несовершеннолетних, это сложно отследить. Поэтому следите за детьми, не покупайте им билеты, если стоит пометка “18+”», - призвала Волынец.
Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с «Радиоточкой НСН» оценил запрет гастролей Моргенштерна на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+23 888 / сут.
Умерли
207 тыс.+867 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+18 826 / сут.
- В Верховной раде начали процедуру отставки спикера парламента Разумкова
- Очередной антирекорд по числу смертей от COVID-19 установлен в России
- В России выявили 23 888 случаев COVID-19 за сутки
- В Роспотребнадзоре рассказали об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»
- Назван предел продолжительности жизни человека
- Минэнерго России: КНР и Европа не обращались по вопросу увеличения поставок угля
- СМИ: экс-замминистра, вице-президент Сбербанка Ракова исчезла после обысков
- СМИ: Россия увеличит втрое поставки электроэнергии в Китай
- Руководители кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» признаны виновными в оказании небезопасных услуг
- В Кремле оценили слова Берлускони о дефиците мировых лидеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru