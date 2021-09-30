Детский омбудсмен пожаловалась на невозможность проследить за детьми в интернете

Ирина Волынец объяснила, почему родители обеспокоены творчеством Моргенштерна.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в пресс-центре НСН призвала родителей тщательнее следить за контентом, который есть в интернете. Она рассказала об обращениях родителей из-за концерта Моргенштерна в Казани, который запланирован на 3 октября.

Жители Казани отказались пускать Моргенштерна
«Обеспокоенные родители начали обращаться к уполномоченным по правам ребенка, потому что это не нужно детям. У нас есть закон, в соответствии с которым мы обязаны реагировать на обращения граждан. Мною были направлены обращения в Генпрокуратуру, Роскомнадзор с просьбой проверить этот контент на деструктив, на несоответствие закону. Еще в мае проверка МВД установила, что в творчестве Моргенштерна есть пропаганда наркотиков. Если этот контент незаконный, значит ему не место в интернете. У нас сегодня каждый может увидеть все. Даже самые чуткие, самые любящие родители не могут проследить, что смотрят дети. Даже если у ребенка нет интернета, ему могут это показать в школе. Даже если на концерты пускают только несовершеннолетних, это сложно отследить. Поэтому следите за детьми, не покупайте им билеты, если стоит пометка “18+”», - призвала Волынец.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с «Радиоточкой НСН» оценил запрет гастролей Моргенштерна на Украине.

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