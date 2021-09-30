Детский омбудсмен пожаловалась на невозможность проследить за детьми в интернете

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в пресс-центре НСН призвала родителей тщательнее следить за контентом, который есть в интернете. Она рассказала об обращениях родителей из-за концерта Моргенштерна в Казани, который запланирован на 3 октября.